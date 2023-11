1Grande partecipazione alla cena di San Martino dell’Aucc, al Castello di Solfagnano. L’evento è entrato, ormai, a far parte delle tradizioni dell’associazione e coinvolge tutta la regione. Fra gli ospiti, la presidente della Regione Donatella Tesei che ha parlato di "un appuntamento atteso e importante, di solidarietà, oltre che di riconoscenza verso un’associazione che fa tanto per i malati oncologici, per la ricerca e l’assistenza domiciliare. La serata è un momento di condivisione di un percorso che è di aiuto alle persone malate di cancro". Per il sindaco Andrea Romizi, "l’Aucc è da sempre vicino alla città di Perugia e per noi è doveroso essere presenti a questo appuntamento irrinunciabile". Il presidente dell’AuccGiuseppe Caforio ha sostenuto come "Questa iniziativa ci consenta di raccogliere fondi per sostenere il cuore della nostra attività".