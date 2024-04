1L’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito organizza, al Teatro della Sapienza – Fondazione Onaosi, il Premio “Il Perugino: artista e imprenditore”. Tra i 5 premiati anche i due imprenditori umbri Vincenzo Briziarelli, presidente Confindustria Umbria e Antonio Campanile, presidente di Saci Industrie SpA. Applausi anche per Cristina Bombassei (Gruppo Brembo), Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi e vertice Aie, Francesco Profumo, professore ordinario politecnico di Torino. "Il riconoscimento - spiega Ercole Pellicanò, presidente Anspc (foto) – viene assegnato a personalità che, richiamando la figura del Perugino, abbiano manifestato particolari doti di creatività e capacità realizzatrici, dando un contributo alla esaltazione dei più alti valori, economici e sociali, del Paese". Di spicco anche i “laudator“ tra cui l’imprenditrice Linda Orsola Gilli, Giampaolo Letta, l’assessore Roberto Morroni, l’ex ministro Elsa Fornero, Salvatore Rossi (Tim). Servizio completo su La Nazione on line.