In Basilica nuovo pannello sensoriale

TERNI Domani 14 febbraio, festa del patrono San Valentino, sarà celebrata nell’omonima Basilica alle 11 la messa presieduta dal vescovo Francesco Soddu.

Al termine ci sarà l’inaugurazione del pannello audio guida sulla Basilica e sulla figura di San Valentino; un pannello sensoriale che consentirà a tutti di conoscere le bellezze architettoniche e storiche della Basilica e la vita di San Valentino, il tutto stampato in adduzione, un inchiostro particolare che consente di percepire anche con il tatto, oltre a dei Qrcode con una guida e con tutte le spiegazioni fornite con il linguaggio dei segni. Alle 16 la cerimonia per la nomina dell’Ambasciatore di San Valentino 2025. Domenica, sempre in Basilica, la tradizionale Festa della Promessa con 50 coppie di fidanzati.