In auto con cocaina e bilancino. Pusher bloccati dai carabinieri

MAGIONE – Viaggiavano con cocaina e bilancino di precisione in auto. Li avrebbero tradito alcune "manovre" sospette, messe in atto alla vista dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo notturno a Magione, che gli intimavano di fermarsi. Strani "movimenti" all’interno dell’auto, riferisce il comando provinciale dell’Arma, che avrebbe fatto sospettare a un tentativo di nascondere qualcosa. E, infatti, fermata l’auto con a bordo una donna italiana e due uomini, di origini tunisine e brasiliane, quest’ultimo alla guida. Dopo un primo controllo sulla regolarità dei documenti di guida, i militari dell’Arma hanno perquisito i tre e l’automobile, rinvenendo 128 grammi di cocaina, nascosti sotto al sedile dove viaggiava il tunisino 42enne già noto alle forze dell’ordine, 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un bilancino elettronico di precisione nella disponibilità di quest’ultimo. Altri 49 grammi, sempre di cocaina, e 8 di sostanza da taglio nonché 430 euro in contanti, nella disponibilità della donna italiana, 34enne, pure lei nota operatori di polizia. Condotti in caserma sono stati arrestati. Il conducente, proprietario del veicolo, è stato, invece, denunciato. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Capanne, mentre la donna è stata condotta nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Perugia, come disposto dal magistrato di turno in attesa del processo per direttissima. All’esito dell’udienza, la donna è stata sottoposta a divieto di dimora in Umbria nonché a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza, in provincia di Siena.