Con i coltelli nell’auto rubata. In tre denunciati dai carabinieri

Intercettati a Santa Maria degli Angeli, viaggiavano a bordo di un’auto rubata a Corciano, a una ragazza ed erano in possesso di coltelli a serramanico: i carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno denunciato due tunisini, di 20 e 23 anni, ed un italiano di 31anni per l’ipotesi di reato di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari, durante un servizio di controllo del territorio in Santa Maria degli Angeli, hanno notato una macchina in transito, il cui conducente, alla vista della gazzella dell’Arma, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di far perdere le tracce. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a fermare il veicolo con a bordo le tre persone, uno dei quali ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato subito bloccato.

Dai primi accertamenti è emerso che l’autovettura sulla quale viaggiavano era stata rubata qualche ora prima ad una ragazza di Corciano. All’interno della stessa, a seguito di perquisizione veicolare, è stata rinvenuta la borsa della vittima, contenente chiavi, portafoglio e carte di credito.

È risultato, inoltre, che due componenti il terzetto erano in possesso coltelli a serramanico celati all’interno dei propri giubbetti. I tre sono stati pertanto deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Perugia, mentre il veicolo e le carte di credito sono stati successivamente riconsegnati alla legittima proprietaria.