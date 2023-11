In auto c’è il ’kit’ per fare i furti. Caccia ai ladri

Abbandonano l’auto, lanciata a folle velocità, nelle campagne del Tuderte e, all’interno, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Todi trovano vari attrezzi atti allo scasso. Da un piede di porco a una smerigliatrice. È quanto accaduto durante lo svolgimento di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione nel comune di Collazzone, furti che nel periodo prenatalizio tornano ad intensificarsi in questo Comune come in quelli della Media Valle del Tevere. I militari dell’Arma, infatti, nel percorrere la sp. 415, la cosiddetta strada del Puglia, all’altezza dell’incrocio per Collepepe, hanno intercettato e fermato una vettura che procedeva a forte velocità con tre individui di sesso maschile al suo interno. Ma gli occupanti, dopo aver accostato il veicolo nei pressi della rotatoria, hanno abbandonato velocemente il mezzo, dandosi precipitosamente alla fuga nelle campagne limitrofe.

Sul posto sono stati fatti convogliare anche militari in abiti civili dell’Aliquota operativa e pattuglie delle stazioni di Gualdo Cattaneo e Deruta e le ricerche sono andate avanti qualche ora, ma senza esito. I fuggitivi, approfittando del buio totale, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Al momento dell’ispezione al veicolo abbandonato, i carabinieri hanno rivenuto e sequestrato nel bagagliaio numerosi attrezzi da scasso. Sono in corso, inoltre, accertamenti sul proprietario del veicolo, un pluripregiudicato di nazionalità rumena, che da una prima verifica è risultato intestatario di oltre 100 veicoli.

S.F.