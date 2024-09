In arrivo 12 nuovi treni di ultima generazione

PERUGIA - Sono 12 i nuovi treni in arrivo per il servizio di trasporto ferroviario regionale dell’Umbria direttamente dallo stabilimento Alstom di Savigliano. Treni che però arriveranno entro il 2026. La Giunta regionale e Trenitalia (Gruppo FS Italiane), infatti, hanno commissionato alla Alstom la messa in cantiere dei convogli di viaggiare a 200 km/h, a cui si aggiunge un POP 160 che dovrebbe precederli nella messa su rotaia sui binari umbri. I nuovi mezzi contribuiranno ad abbassare l’età media della flotta in circolazione in Umbria, ma soprattutto rappresenteranno il primo treno del trasporto regionale con velocità di 200 km/h, che garantirà la permanenza dei collegamenti via Linea Direttissima. I nuovi treni hanno una composizione di 8 casse per complessivi circa 600 posti a sedere, accesso allo stesso livello marciapiede (a raso), 4 posti e 2 toilette accessibili ai viaggiatori in carrozzina, 16 posti per bici attrezzati per la ricarica elettrica. Gli investimenti totali ammonteranno a 285,7 milioni di euro, di cui precisamente 172,8 milioni (55,6 milioni di euro a carico Regione e 117, 2 milioni di euro a carico di Trenitalia) per l’acquisto dei nuovi treni.