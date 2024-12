Impresa sociale a misura di giovani. Generazione T, bilancio di tre anni

“Generazione T“ ha celebrato i suoi primi tre anni di attività. Bel traguardo per un’impresa sociale nata "per rivoluzionare le politiche giovanili dei piccoli territori ed avvicinare i giovani al processo decisionale". Con l’obiettivo di creare nuovi canali di confronto intergenerazionale tra il mondo giovanile e quello delle amministrazioni locali. Un traguardo importante per una cooperativa "che ha saputo ascoltare le voci dei giovani – così il sindaco Matteo Burico - cercando di dare loro gli strumenti per esprimere le proprie idee e realizzare i propri sogni. In questi anni sono stati organizzati tantissimi eventi, lanciati progetti innovativi, è stata creata una rete di collaborazioni per i giovani e con i giovani. Grazie ad Adriano Bertone e a tutti i ragazzi e le ragazze di Generazione T che sono una risorsa per il nostro territorio e creano opportunità di lavoro e partecipazione". Il presidente di Generazione T, Bertone . ha spiegato che "Dal 2021 lavoriamo per essere un punto di riferimento per i giovani, costruendo progetti che uniscono visione e impatto. Il percorso ci ha visto muovere i primi passi nel 2021 da una task force nata per rispondere ai bisogni giovanili, ci siamo trasformati in un’impresa sociale. Nel 2022 gli orizzonti si sono allargati, il Trasimeno è diventato il nostro primo terreno di lavoro, con iniziative come la Consulta dei Giovani, il Tavolo di Coordinamento e i Workshop. Nel 2023 l’espansione in Toscana: in Valdichiana e Siena con progetti come Uno sguardo giovane. Nel 2024 c’è stato l’anno della crescita: nuovi territori, team ampliato e iniziative come Gen2Gen, podcast e il coordinamento dei Digipass nel Trasimeno, Norcia e Todi. Abbiamo inaugurato la nuova sede. L’obiettivo maggiore è compiere ogni anno un passo avanti, per generare opportunità e costruire il futuro insieme ai giovani".