"Impossibile connettersi nella frazione di Canale". La lettera al sindaco

ORVIETO - Connessione internet impossibile a Canale. I cittadini continuano a lamentarsi per le pessime condizioni della connettività nella frazione di Canale. Adesso uno di loro, Tommaso Tota, ha inviato una lettera al sindaco, sollecitando un intervento. "Ogni volta che torno a Canale, mi scontro con una realtà che non si è ancora adeguata a questo cambiamento. Nel 2024, trovo sorprendente dover constatare l’impossibilità di svolgere il mio lavoro a causa di una connessione internet inadeguata, che rende difficoltoso persino aprire Google o inviare un messaggio WhatsApp –afferma –. È ancora più frustrante considerando che le vicine Porano e Orvieto Scalo, distanti appena cinque chilometri, dispongono già della fibra ottica o comunque di una connessione almeno accettabile. Alle soglie del 2025, siamo in tanti che vorremmo poter considerare seriamente l’opportunità di un ritorno più frequente o addirittura definitivo nella città d’origine. Un ritorno che porterebbe benefici tangibili alla comunità, ma che al momento viene ostacolato da questa significativa carenza infrastrutturale".