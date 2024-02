Impazza il Carnevale Allegria e maschere. Bambini al parco e sfilata dei carri

Proseguono gli appuntamenti in città in occasione del Carnevale. Venerdì il Comune in collaborazione con associazioni, cooperative e Istituto comprensivo Perugia 4 presenta il “Carnevale al parco”. Il programma prevede alle 15.45 il ritrovo al Sant’Anna con balli, giochi e sfilata delle maschere. Alle 16.30 il corteo sfilerà in piazza Birago, via Birago e via Fonti Coperte per tornare infine al parco Sant’Anna. La festa continuerà alla casa quartiere Sant’Anna con prenotazione obbligatoria al numero 3351200921. Per preparare al meglio la festa di venerdì è in programma domani dalle 16.30 alle 18 in piazza Birago il laboratorio per la realizzazione delle maschere.

Sabato 10 secondo appuntamento per il “Carnevale di Perugia” a cura dei Rioni di San Sisto. Dalle 10 si potranno ammirare i carri in piazza Martinelli, mentre nel pomeriggio dalle 14.30 scatta la grande festa con animazione per bambini. I carri allegorici approderanno in centro martedì 13 febbraio alle 10 per la festa insieme ai bambini e bambine delle scuole della città con merenda offerta dal Consorzio Perugia in centro. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, la sfilata in corso Vannucci. Infine grande chiusura domenica 18 febbraio a San Sisto, dalle 14 alle 18, con la sfilata dei carri (partenza da piazza Martinelli).