"Immobili pubblici con irregolarità catastali"

Forze di opposizione all’attacco: ci sono delle incongruità catastali che riguardano immobili di proprietà comunale e per questo si sono rivolti alla Corte dei Conti e all’Agenzia delle Entrate per chiedere spiegazioni. I consiglieri comunali Marco Cosimetti, Lucio Cannelli, Emidio Ignazio Fioroni, Francesco Mignani, Jacopo Pastorelli e Stefano Apostolico, a seguito di una ricognizione sul patrimonio comunale, hanno riscontrato alcune incongruenze. In particolare alcuni immobili non risulterebbero censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, mentre per altri, dopo l’avvenuta ristrutturazione, non è stata presentata la Denuncia di Variazione Catastale.

"Alcuni fabbricati non sono accatastati al catasto urbano dell’agenzia delle entrate, altri addirittura non sono neanche presenti in mappa – evidenziano gli esponenti dell’opposizione -. Sono documenti necessari per poter richiedere l’agibilità di un determinato immobile quindi si può dedurre che non sia presente neanche l’agibilità. Per immobili come scuole dove sono presenti alunni e personale scolastico o luoghi come palestre dove si allenano società sportive sia locali che ospiti non avere il certificato di agibilità è grave. Inoltre il non essere accatastato può comportare problemi per le assicurazioni o per la stipula di mutui. Visto che sono documenti obbligatori per i privati non si capisce perché per l’amministrazione non lo debbano essere". Fra gli edifici nel mirino delle forze di minoranza ci sono, a Torchiagina, 3 edifici di cui uno destinato a Scuola Materna e 2 utilizzati e gestiti dalla Proloco; a Palazzo l’edificio destinato a CVA e gestito dalla Proloco e Associazione Palazzo; ad Armenzano l’ ex scuola, ristrutturata ed ultimata recentemente, gestita dalla Proloco; a Castelnuovo l’ex scuola elementare, ora gestito da varie associazioni; a Tordandrea l’ ex scuola elementare, attualmente utilizzata dalla Proloco. A Santa Maria degli Angeli l’edificio scolastico, che insiste sull’ex campo da calcio, destinato a Scuola Elementare e palestra; terreni intestati ai vecchi proprietari sui quali insistono 2 edifici di cui uno destinato a Scuola Materna e uno ad Asilo Nido Comunale; il fabbricato ex Montedison, ora Palaeventi, ristrutturato ed ampliato recentemente, utilizzato dal Comune di Assisi e privati per varie manifestazioni, in attesa che lo stesso venga concesso alla Federazione Pugilistica Italiana, da aggiornare sia in mappa che le planimetrie catastali.

A Rivotorto l’ultimo ampliamento della Scuola Materna non è stato inserito in mappa e le planimetrie catastali di tutto l’edificio sono inesistenti mentre la Scuola Elementare necessita dell’aggiornamento in mappa catastale e nella planimetria catastali; la palestra, utilizzata da varie società sportive, non risulta né in mappa né al Catasto Edilizio Urbano. Ad Assisi la "Scuola Media Frate Francesco" (eccetto la palestra) è inesistente in mappa e al Catasto Edilizio Urbano.