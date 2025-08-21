"Illuminazione pubblica. Non c’è sicurezza a Bastia"

BASTIA UMBRA – "Illuminazione pubblica, sicurezza e decoro urbano a rischio in molte vie di Bastia". E’ quanto evidenziano Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, consiglieri comunali di opposizione di Civica per Bastia che sulla vicenda hanno presentato un’interpellanza. "In questi mesi, molti cittadini ci hanno segnalato disservizi gravi e ripetuti relativi alla pubblica illuminazione in diverse zone della città – spiegano –. Interi tratti stradali rimangono al buio per settimane, creando situazioni di pericolo, disagio e degrado urbano. Tra le vie maggiormente colpite vengono segnalate Via Battisti, Via Fani, Via Marconi, Via Bernabei, Via Martiri Ungheresi, Via Todi, Via Città di Castello, Via dei Pioppi, Strada di collegamento tra l’area delle Poste e il quartiere XXV Aprile. "Proprio quest’ultima rappresenta un punto particolarmente critico – aggiungono –: la totale assenza di illuminazione mette a rischio l’incolumità dei cittadini che quotidianamente la percorrono. Una situazione inaccettabile, soprattutto in vista della prossima festa del Palio de San Michele, quando la città accoglierà migliaia di persone". Nell’interpellanza chiedono all’amministrazione di chiarire le cause tecniche e gestionali dei continui guasti; di comunicare se è previsto un piano straordinario di manutenzione o sostituzione delle linee, di indicare i tempi per il ripristino definitivo del servizio e di intervenire con urgenza sul collegamento con il quartiere XXV Aprile. "La pubblica illuminazione è un servizio essenziale – concludono i due esponenti di minoranza –. Non è accettabile che interi quartieri vivano al buio per settimane, con le conseguenze che questo comporta per sicurezza, qualità della vita e immagine della città".