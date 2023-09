Illuminazione pubblica. Il Comune sa risparmiare

GUALDO TADINO - Riqualificare l’illuminazione pubblica con risparmi nei consumi grazie alle nuovissime tecnologie, con vantaggi a livello di sostenibilità e di efficienza.

E’ questo l’obiettivo perseguito dal Comune, che ha sottoscritto un contratto con l’azienda ’Hera’, prevedendo la completa riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con la prospettiva di un risparmio di energia di 1.688 mila kwh, di circa l’81% rispetto all’attuale, pari al consumo annuo di 625 famiglie. La ditta Hera, in poco più di un anno, realizzerà il completo restyling: interverrà su 4.500 sorgenti luminose di vecchia generazione, introducendo la tecnologia a led, provvederà alla risistemazione e sostituzione di 500 sostegni, installerà 26 nuovi quadri elettrici, farà la manutenzione dei rimanenti 292, riqualificherà 6 km di linee elettriche; inoltre realizzerà altre migliorie, come quelle interne a livello di illuminazione nel Palazzo comunale, installerà proiettori di luce nella cinta muraria e per la Torre civica, in cinque attraversamenti pedonali e costruirà due isole fotovoltaiche per la ricarica delle bici elettriche. La spesa prevista è di circa 8 milioni di euro.