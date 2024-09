Il viaggio del Gecko Fest approda a Norcia, Perugia e Bettona

Continua il cammino del “Gecko Fest“ dedicato all’acqua e alla sua importanza fondamentale per la vita con un secondo week-end di gradi concerti a Norcia, Perugia e Bettona.

Si comincia questa sera alle 21 in Piazza San Benedetto a Norcia con “Animato concerto“, uno spettacolo multimediale dal vivo del violoncellista Andrea Rellini con proiezione di animazioni di Giada Fuccelli. Le due dimensioni, musicale e visiva, si supportano a vicenda, viaggiano insieme e a volte si sommano, in una specie di immaginario sonoro che avvolge il pubblico.

Domani, sempre alle 21, il festival approda a Perugia con l’atteso “The Healing Sax“ nella Basilica di San Pietro: è il concerto sax solo di Dimitri Grechi Espinoza (nella foto), sassofonista tra i più apprezzati in Italia ma anche ricercatore delle origini della musica, intesa come dialogo ancestrale che si poggia sulle frequenze cosmiche e ritmi antropici. Nato a Mosca nel 1965, Dimitri è anche un profondo ricercatore del senso religioso dell’uomo. Al Gecko Fest l’artista porta il suo nuovo lavoro, “The Healing Sax”, che fa parte del progetto “Oreb” per sax solo: un’opera che si rivolge a tutti coloro che attraverso l’ascolto vogliono sperimentare la risonanza interiore in un viaggio sonoro che percorre i cinque sensi fino alla “mente” per poi tornare al cuore. L’edizione 2024 del Gecko si chiude domenica a Bettona alla Villa del Boccaglione: alle 18 c’è “Piano Essence“, concerto per pianoforte di Alessandra Celletti, pianista di fama internazionale, con un background classico e l’inclinazione a sperimentare con incursioni nel rock, nell’avanguardia e nella musica elettronica. “Ultraminimal – Piano essence” è il suo ultimo album uscito a maggio in una edizione limitatissima di 118 copie.

Tutti i concerto sono a ingresso libero. Lo scorso fine settimana il festival ha proposto un convegno internazionale sull’acqua e la sua gestione alla Rocca di Sant’Apollinare, eventi al Concordia di Marsciano e a Spina con ospiti del mondo dell’arte, della cultura, della scienza.