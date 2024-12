Il via all’anno giubilare nella chiesa San Filippo Neri

SPOLETO La città inaugura l’anno del Giubileo. Domani nella Chiesa di Spoleto-Norcia, così come in tutte le Diocesi del mondo, verrà solennemente avviato l’Anno giubilare 2025. Alle 16 l’arcivescovo Renato Boccardo (foto), i presbiteri e i fedeli si ritroveranno nella chiesa di San Filippo Neri a Spoleto per una preghiera; poi, ci sarà la processione fino alla Cattedrale e infine la celebrazione eucaristica. Oggi, invece l’arcivescovo avvierà l’Anno Santo nella Casa di Reclusione di Spoleto con una celebrazione eucaristica. Nella Chiesa di Spoleto-Norcia, durante il 2025, diversi saranno i momenti e le celebrazioni connessi con il Giubileo, tuttavia alcuni di essi rivestiranno una particolare dimensione diocesana.

Le quattro chiese giubilari nel territorio della Diocesi sono la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Spoleto, il Santuario della Madonna della Stella in Montefalco retto dai Passionisti, la Basilica di Santa Rita in Cascia retta dagli Agostiniani e il Santuario di S. Francesco al Monteluco di Spoleto retto dai Frati Minori. "I fedeli potranno ottenere l’Indulgenza giubilare se, individualmente o in gruppo, visiteranno questi luoghi sacri e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre nostro, la Professione di fede e una invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio", spiega la Diocesi.