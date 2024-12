Il tutor della Valnerina diventa autovelox: M5S critica la decisione

TERNI Il contestato tutor della Valnerina diventa autovelox e i consiglieri del M5S, Claudio Fiorelli a Terni e Francesco Pileri ad Arrone, ricordano come la loro proposta in tal senso venne bocciata.

"Meglio tardi che mai – così i pentastellati – Da oggi si concretizza la trasformazione del tutor in Valnerina in autovelox, esattamente come avevamo proposto a fine agosto tramite atto di indirizzo depositato in Comune scritto dal consigliere comunale di Terni Claudio Fiorelli e dal consigliere di Arrone Francesco Pileri. L’atto fu discusso e poi bocciato con una serie di argomentazioni che solo tre mesi dopo l’amministrazione Bandecchi si è rimangiata. La maggioranza parlò di sicurezza e del fatto che non gli interessava fare cassa. Oggi Bandecchi conferma che su quel tutor c’era la sua firma e che era sua piena facoltà bloccarlo".

"Un cambio di direzione clamoroso peraltro giustificato, con i modi ormai tristemente conosciuti, parlando della volontà di fare cassa e quindi tralasciando completamente tutto il discorso sulla sicurezza passato in secondo piano – aggiunge il M5S –. Del resto la cosa non ci stupisce. Gli atti vengono bocciati a prescindere, non in base al contenuto. Ancora peggio, questa maggioranza oggi dice una cosa e l’indomani dice esattamente il contrario".