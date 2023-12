Il turismo viaggia spedito. Un nuovo francobollo con l’Albero dei record

L’Albero di Natale più grande del mondo è il protagonista di un nuovo francobollo. È stato infatti presentato ieri nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, in conferenza stampa, la nuova affrancatura, appartenente alla serie tematica “le Festività”, emessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella giornata del 1° dicembre 2023. Erano presenti il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, il presidente del comitato degli Alberaioli Giacomo Fumanti, il vicario diocesano don Mirko Orsini, il funzionario dell’ispettorato territoriale Marche Umbria - ministero delle imprese e del made in Italy Sergio Rufinelli e il responsabile commerciale corporate Affairs filatelia Poste Italiane Marco Di Nicola. "Sono emozionato per questo evento. È un bel giorno per gli alberaioli e per tutta la comunità eugubina", ha esordito il presidente degli Alberaioli Fumanti. Sulla stessa scia anche il sindaco Stirati e don Mirko Orsini, che hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa che riconosce l’Albero di Gubbio "per la valenza nazionale e non solo nel quadro delle iniziative natalizie, ma anche per l’originalità, per i valori che esprime e per la dimensione spettacolare", oltre a sottolinearne "l’importanza del messaggio che porta in un momento particolarmente segnato da guerre, in Europa e nel Medio Oriente". Rufinelli e Di Nicola, invece, hanno rimarcato la bellezza di Gubbio e l’ospitale accoglienza a loro riservata per questa particolare occasione. La vignetta presente sul francobollo, del quale sono stati prodotti duecentomilaquattro esemplari, riproduce appunto l’Albero di Natale di Gubbio, in una tanto suggestiva quanto emozionante fotografia donata da Pietro Biraschi. Al termine della presentazione, i presenti si sono riuniti al centro del tavolo per concludere l’incontro con la cerimonia di annullo filatelico nel primo giorno di emissione. Un secondo annullo postale relativo all’Albero di Gubbio è previsto per il 7 dicembre, in occasione della cerimonia di accensione, sotto le Logge dei Tiratoi a Gubbio. L’Albero di Natale di Gubbio è stato anche protagonista nella mattinata di giovedì su Rai 2. Il sindaco Stirati è infatti intervenuto nel programma TG2 Italia-Europa, parlando dei prossimi appuntamenti natalizi eugubini, in particolare di Gubbio “Città del Natale”, e fornendo alcuni numeri relativi all’Albero e alla sua accensione.