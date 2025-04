Il turismo sorride a Gubbio. Tra ’Spartan’ e aquiloni la città vicina al pienone

Si sono concluse ieri, con il Lunedì dell’Angelo, le festività pasquali, che per Gubbio hanno confermato il trend positivo in termini di presenze turistiche. Risultati che danno fiducia ottenuti grazie a una giusta calendarizzazione degli eventi, con sport e folklore a fare da protagonisti, partita già alla fine di marzo con "Ventomania", prestigioso festival internazionale che unisce lo spettacolo degli aquiloni a laboratori, musica e divertimento per tutte le età. Poi un climax ascendente, con la corsa ad ostacoli più famosa del mondo – la Spartan Race-Trifecta Weekend di due settimane fa e i suoi numeri impressionanti, con più di 4200 atleti iscritti alle gare oltre al significativo ritorno di immagine – e quindi, appunto, le festività pasquali.

Già da venerdì sono stati numerosi i visitatori arrivati in città anche per assistere alla processione del Venerdì Santo, ma le presenze sono rimaste su numeri importanti anche per le giornate seguenti, tanto che le strutture ricettive della città hanno registrato il tutto esaurito o quasi. Una città che, in perfetta sintonia con la primavera, comincia a rianimarsi soprattutto nel centro storico, almeno nei giorni di festa: un ruolo importante in questa "partita" lo gioca anche Piazza 40 Martiri, che proprio per la Processione dello scorso venerdì, ma in realtà già dal giorno prima, è stata riaperta in alcuni tratti, sia con i lavori ormai conclusi, come nella zona davanti le Logge fino al collegamento con la rotatoria, sia con le operazioni ancora da ultimare, come nella parte della farmacia che arriva fino all’imbocco di via Cavour, dove è presenta la gettata di cemento che rimarrà anche per la Festa dei Ceri. Sì, perché gli eventi della primavera eugubina non sono finiti, anzi forse, come dicevano i latini, dulcis in fundo. Sale sempre di più infatti l’attesa per il prossimo 15 maggio, ormai con gli ultimi appuntamenti prima della Festa ed espressione popolare con cui la cittadinanza rende omaggio al Santo Patrono. E in ultimo, ma certamente non per importanza, la partenza di tappa del Giro d’Italia, prevista per il 18 maggio prossimo: anche in questo caso l’attesa è elettrizzante, con la città intera che freme per essere parte integrante di una delle principali manifestazioni sportive italiane.

Federico Minelli