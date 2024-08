Il Todi Festival parte con il teatro “Non si fa così“, il gran debutto

Un evento inspiegabile, una scoperta imprevedibile, una profonda crisi, esistenziale e d’identità, per una coppia (all’apparenza) stabile e di successo. Si svolge tutto nell’arco di una lunga, lunghissima notte “Non si fa così“ di Audrey Schebat, che domani inaugura in prima nazionale assoluta il Todi Festival.

Lo spettacolo, al debutto alle 21 al Teatro Comunale, ha la regia di Francesco Zecca e due protagonisti come Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace che ieri hanno raccontato l’avventura nella tradizionale conferenza d’avvio del Festival, al Mercato Vianova di Perugia. Con i due attori, il direttore artistico Eugenio Guarducci che guarda con orgoglio a un cartellone ricchissimo e vorticoso, in scena fino al primo settembre ("è come grande insalatona di fine estate, fresca, dove si possono assaporare spettacoli di danza, teatro, musica e tanto altro ancora") e il sindaco di Todi Antonino Ruggiano. "Il Festival – sottolinea – da 38 anni è un appuntamento che accende sulla città le luci della cultura nazionale. È così pure in questo 2024, la grande attenzione registrata è di ottimo auspicio per tutta l’edizione, in stretto connubio con l’arte contemporanea, con la mostra di Mark Di Suvero".

L’attesa per “Non si fa così“, portato al successo in Francia da Sophie Marceau, è alle stelle. "Io sono emozionatissima – racconta Lucrezia Lante della Rovere – in questi anni ho frequentato tantissimo Todi e il suo Festival, anche per ragioni personali, mia mamma ha vissuto a lungo qui. E più volte sono stata al Morlacchi, un teatro bellissimo".

Lo spettacolo, prosegue con entusiasmo l’attrice – è una commedia relazionale, raffinata e divertente, che parla di matrimonio, di coppia e di crisi di identità". Tutto comincia con un antefatto ("lui sta per suicidarsi, lei scopre e impedisce l’irreparabile") che innesca una notte nella quale la coppia deve fare punto sulla vita, decidere se lasciarsi o amarsi di nuovo. "Non si tratta del solito tradimento – prosegue –, qui c’è da capire se abbiamo scelto noi la vita oppure se la vita ha scelto per noi. Questo testo ci ha permesso di esplorare aspetti imprevisti, anche noi siamo andati in crisi. Di certo – conclude – non ho mai fatto un ruolo così brillante". Al suo fianco sorride Iannace. "Davanti a un grande dolore – dice – o si soccombe o si ritrova la motivazione per riaccendere lo sguardo". Dopo il debutto a Todi, “ Non si fa così“ sarà in tournée con 40 date.

Sofia Coletti