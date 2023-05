Il Tg1 ’parla eugubino’: Gian Marco Chiocci è il nuovo direttore

GUBBIO – Un eugubino figlio d’arte alla guida del Tg1. Si tratta di Gian Marco Chiocci, classe 1964, che raccoglie l’eredità di Monica Maggioni. Inizia giovanissimo la sua carriera nelle Gazzette di Prato e Firenze; quindi le prime esperienze a il Tempo per approdare poi al Giornale di Vittorio Feltri segnalandosi per alcune celebri inchieste quali quelle su ’Affittopoli’ (case di enti pubblici affittate a politici) e la casa di Montecarlo di Gianfranco Fini, allora Presidente della Camera. Nel 2013 assume la direzione de Il Tempo che lascia nel 2018 per dirigere l’Agenzia Adnkronos. Gian Marco Chiocci ha mantenuto e mantiene costanti contatti con la città di origine, ovviamente orgogliosa per una nomina così importante. A Gubbio vivono i genitori: il padre è Francobaldo Chiocci, oggi lucidissimo novantaduenne, storico inviato speciale di prestigiosi quotidiani e settimanali (Europeo), direttore di varie testate, autore di pubblicazioni che hanno segnato un’epoca, come quelle su Padre Pio. L’ultima, di un paio di anni fa, ’C’era una volta l’inviato speciale’.