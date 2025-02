Il terremoto di Pierantonio. Stanziati altri 90 milioni: "Ora celerità e qualità"

"Noi abbiniamo celerità e qualità della ricostruzione". Parole del commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto Guido Castelli, che mettono le basi per la futura rinascita di Pierantonio (e non solo) all’indomani dell’approvazione alla Camera di un Ordine del giorno presentato dall’onorevole Letizia Giorgianni (Fdl) in occasione del voto al Decreto legge emergenze Pnrr. Un atto che di fatto stanzia altri novanta milioni, che comunque saranno da ’dividere’ con le Marche.

"Il parere favorevole del Governo all’Odg – dice Castelli - conferma la qualità e l’efficacia dell’azione svolta dalla Struttura commissariale sisma 2016 nella ricostruzione del centro Italia. Alla Struttura sisma 2016 - spiega il Commissario - viene richiesto uno sforzo ulteriore, per velocizzare le procedure per i territori umbri (e marchigiani) colpiti dai sismi 2022 e 2023, che permetteranno finalmente di avviare i processi di ricostruzione sulla base della disciplina definita per il sisma 2016".

Per accelerare e dare risposte immediate è stato disposto il meccanismo di anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026, che sarà interamente ripristinata già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse del fondo per le emergenze istituito nell’ultima legge di bilancio. L’odg segue di pochi giorni un emendamento approvato in seduta congiunta dalle commissioni bilancio e lavori pubblici della Camera, (prima firmataria sempre Giorgianni) che consente al commissario straordinario Castelli di "poter applicare la normativa speciale introdotta dal decreto legge per la ricostruzione 2016 anche per il terremoto del 9 marzo 2023 e per quello di Ancona del 2022, ovvero l’inserimento tanto auspicato nel cosiddetto Cratere 2016. Grande la soddisfazione della vicesindaco e assessore alla ricostruzione Annalisa Mierla: "Un atto che assegna praticamente pieni poteri al commissario Castelli, il più bravo tra i vari commissari e quindi 30 milioni di euro per la ricostruzione nel 2025 e ben 60 milioni nel 2026, che si aggiungono ai 5+7 milioni assegnatici in finanziaria 2025 per le progettazioni. Un ringraziamento enorme al lavoro del Governo, del gruppo di FdI, dell’ineccepibile Commissario Castelli, del sottosegretario Prisco, del senatore Zaffini, degli onorevoli Squarta e Giorgianni, della sottosegretaria al Mef Lucia Albano e di tutti i parlamentari umbri di maggioranza".

Pa.Ip.