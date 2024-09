Il Tennis club Perugia argento Under 12. I maestri Rosi e Lavoratori: "Complimenti"

E’ sfuggito solo per un soffio lo scudetto tricolore per il Tennis Club Perugia alle finali nazionali Under 12 maschili svoltesi nel weekend a Grosseto.

Al termine di tre giorni di incontri, i perugini seguiti dai maestri Federico Rosi e Romeo Lavoratori, sono stati fermati in finale dal Ct Barletta e solamente al match tie break del doppio di spareggio. Questa mattina, dopo la vittoria di Christian Drago Salazar 62 63 su Andrea Binetti, Tommaso Pantò si è dovuto arrendere al pugliese Michele Piazzolla 63 64. Nel doppio di spareggio Piazzolla/Binetti hanno superato Pantò/Drago Salazar 36 60 10-5.

Nella prima giornata delle finali nazionali, opposto al Tc Villasanta, Tommaso Pantò era stato abile a superare in due set Mattia Pirovano 63, 62 e Christian Drago Salazar 60 61 su Pietro Garghentini. Nel doppio il terzo punto è stato portato a casa dalla coppia Ciotti/Merli che hanno avuto la meglio in tre set su Perego/Volpi. Nella seconda giornata contro il SC Casale hanno vinto in due set sia Tommaso Pantò che Drago Salazar opposti rispettivamente a Oliaro e Calandra mentre il doppio Ciotti/Merli è stato costretto a cadere contro la coppia Contardi/Giordano.