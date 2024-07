Il tennis che diverte Sfide a tutto campo. Tarpani padre e figlio trionfano in doppio

Grande partecipazione e sfide a dir poco combattute per i Campionati Umbri di Terza Categoria che si sono disputati allo Junior Tennis Perugia. Per quanto riguarda i titoli di singolare, in campo maschile lo scettro è andato a Valerio Andreani del Tennis Club Perugia che ha superato in rimonta (67 61 62) il beniamino di casa Matteo Ripiccini; in ambito femminile invece a prevalere è stata l’atleta dello Junior Tennis Perugia, Sara Roggerini, vittoriosa 62 63 su Maria Vittoria Santarelli (Tennis Club Terni). Per quanto riguarda il doppio maschile, soddisfazione di casa per la famiglia Tarpani, con il Maestro Roberto che ha conquistato il titolo insieme al figlio Tommaso al termine di una autentica battaglia tutta in seno allo Junior; battuti Michele Lillacci e Matteo Ripiccini 75 46 1210. Doppio femminile al tandem del Circolo Tennis Umbertide composto da Elisa Scalseggi e Ginevra Ciocchetti, che ha superato il duo del Tennis Club Perugia Lucrezia Lolli/Livia Moriconi. Infine è stato assegnato anche il titolo del doppio misto, con successo per Sara Roggerini e Valentino Grasselli (Junior), vittoriosi 61 63 su Frida Santoni e Alejandro Martinez (Tc Montarello Spoleto). Giudice arbitro della manifestazione Loris Termine. Alle premiazioni hanno preso parte anche i maestri dello Junior, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana edil vice presidente del comitato regionale umbro della FITP, Maurizio Mencaroni.