Il Teatro Lyrick riapre le sue porte. Svelata la nuova stagione di prosa

ASSISI - “Edizione straordinaria“ al Teatro Lyrick di Assisi, pronto a riaprire le porte con un cartellone ricchissimo. La nuova stagione di prosa vedrà protagonisti grandi nomi del panorama nazionale e internazionale tra commedie, spettacoli di prosa, musica, show, monologhi, nuove produzioni e musical. La nuova stagione, sotto il main theme “Edizione straordinaria”, è stata presentata nello storico Palazzo della Provincia di Perugia. Organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca sotto la consueta direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione con la Città di Assisi, la stagione prenderà il via il primo novembre e si concluderà il 17 aprile. Il primo e il 2 novembre si apre con l’anteprima nazionale di “Tootsie” con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti. Si prosegue con “Sherlock Holmes” musical con Neri Marcorè e “Coppia aperta, quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico. Ricco il cartellone di dicembre: il 4 alle 21.15 “Cenerentola” di e con la Roma City Ballet Company; poi “Fire of Georgia” del Royal National Ballet of Georgia; “Èveil” di e con Les Farfadeis; “Peter Pan il Musical”, tratto dal romanzo di James Matthew Barrie; il concerto di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers; “The living paper Cartoon” di e con Ennio Marchetto, mentre a chiudere il 2024 sarà il Balletto di Mosca con “Il lago dei cigni”. L’anno nuovo si apre il 4 gennaio con “L’illusionista” con Luca Bono, poi arriva “Les Bohémiens Opera Orchestra”; “Nessuno è perfetto” con Maurizio Micheli e “La commedia” con Ale & Franz e il 31 “La fisica che ci piace” di e con Vincenzo Schettini. A febbraio, “Forever Amy Live!” con la Amy Winehouse Band; “Bollicine” con Max Giusti. Marzo apre con il grande musical “Cats”; poi sarà la volta del nuovo spettacolo di Alessandro Bergonzoni; l’8 c’è “Sinatra – The man & his music” con Gianluca Guidi; e poi “Van Gogh Cafè Opera Musical”; “Il pedone.Luci, ombre e colori di una vita qualunque” nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi e il ritorno al Lyrick di Elio; ancora “Grease il musical”, e il 30 “Il vedovo allegro” di e con Carlo Buccirosso. Aprile apre con “Tuttorial” con gli Oblivion; poi “Cammela e il gruppo delle mamme” con Chiara Ancito, il 16 “Evolution Dance Theatre” con la compagnia Cosmos. Infine, a chiudere il sipario sulla stagione, il 17 aprile alle 21.15 sarà “Soundtracks” con Luca Ward accompagnato dalla Cinesymphony Orchestra. Biglietti in prevendita su circuiti TicketItalia e TicketOne.