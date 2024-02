Il Teatro è chiuso per lavori. E la “scena“ va tra la gente

UMBERTIDE – Teatro chiuso per lavori? Si può fare anche senza. E’ questo il progetto "Riuniti off – il teatro senza il teatro" che l’Accademia dei Riuniti si è inventata per portare gli spettacoli tra la gente. "Ci siamo accorti – dice l’accademia - che la perdurante chiusura del teatro a causa della ristrutturazione avrebbe privato la cittadinanza della sua programmazione teatrale stagionale. Sarebbe stata la prima volta, in 34 anni e quindi abbiamo pensato ad una serie di appuntamenti in altri luoghi della città comunque adatti e affascinanti". Oggi alle 18.30 il primo appuntamento al Caffè Giardino, con la presentazione della stagione teatrale e con "Shakes-Bar" un inedito e divertente Amleto in 30 minuti. A seguire, dj Emanuele Bettucci, lo "Shakespeare party". Altri appuntamenti prevedono il Cinema metropolis, venerdì 16 febbraio ("La solitudine del re, i 55 giorni di Aldo Moro nella prigione del popolo" che sarà messo in scena dall’autore Mauro Monni); il teatro delle scuole "Garibaldi" ("Il nome potete metterlo voi", di Mauro Monni, per la regia di Achille Jr. Roselletti e che coinvolge l’associazione Donne insieme); L’hotel Capponi (Cena con delitto, nelò mese di marzo). Sempre all’hotel Capponi, ad aprile, in scena una nuova produzione dei Riuniti,"La Tavolata" di Franco Bicini, adattamento di Achille Roselletti e la regia di Birgitta Roselletti, divertissement su parentela e amicizia durante una festa di nozze.

Pa.Ip.