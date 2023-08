Il teatro di “smascherati“

Da domani a mercoledì 6 ottobre va in scena a Perugia “Brace Position“, il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale interculturale Human Beings, diretto da Danilo Cremonte e promosso dall’associazione “Smascherati“. Appuntamento alle 21.30 nel chiostro di Sant’Anna in viale Roma, trasformato in un teatro all’aperto. "Il titolo – spiega Cremonte – fa riferimento alla posizione che devono tenere i passeggeri prima dell’impatto nel caso di un atterraggio di emergenza. Prosegue la nostra riflessione sull’esperienza collettiva e intima che l’umanità sta vivendo". Protagonisti 14 attori-coautori provenienti da Paesi diversi. Informazioni e prenotazioni al numero 351. 5076187.