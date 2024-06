Il Teatro di Sacco presenta “Creaturine“ alla Sala Cutu

“Creaturine ovvero l’imbarazzo di stare al mondo“ è lo spettacolo che il Teatro di Sacco porta in scena per tre seraate, da domani a domenica alle 21 alla Sala Cutu, evento finale del laboratorio teatrale “Anomalie 2023-24“, diretto da Roberto Biselli e arrivato alla quarta edizione. Il percorso laboratoriale, iniziato a novembre 2023, è la testimonianza diretta di un metodo che ha cercato di stimolare tutti i partecipanti a trovare il proprio personale, originale e dunque unico “modello” comunicativo, al di là di una sterile imitazione o di uno stile precostituito. Il progetto, in cui sono state impiegate le più intime energie degli allievi, si configura come una costellazione di personalissime riflessioni su temi che appartengono fortemente a una dimensione generazionale, con protagonisti i giovani Alessandro Bertolaso, Anna Pettinari, Benedetta Vico, Caterina Magistrato, Caterina Viarchi, Giovanni Pedini, Lucia Evaristi, Matilde De Angelis, Milena Tromboni, Rocco Panzanelli, Sara Principi. Ingresso unico a 7 euro, prenotazioni WhatsApp al 320.6236109