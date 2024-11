Il Teatro degli Instabili svela le sue meraviglie “Gli strumenti umani” sul palco di Assisi

"Che cosa sono gli strumenti umani se non gli attrezzi grazie ai quali gli artisti si pongono di fronte a ciò che esiste, avanzando una proposta di senso? Il teatro ci mette sempre di fronte a un discorso che ci riguarda strettamente da vicino". Fulvia Angeletti, direttrice artistica degli Instabili spiega così la scelta del titolo della stagione 2024/2025, “Gli strumenti umani”, presentata ieri nella sede del teatro: propone 13 importanti appuntamenti di prosa, prime assolute, teatro ragazzi e musica con la nuova rassegna “Jam – Concerti Instabili”. "In questa stagione – aggiunge Angeletti – aspiriamo a impiegare questi strumenti per sciogliere i grumi e le contraddizioni del presente. Poiché noi crediamo, e nel crederlo consiste il nostro lavoro, che il teatro sia rimasto l’unico luogo fisico e spirituale in cui gli strumenti umani incontrano gli strumenti empirici della scena dando vita ad azioni e armonie fatte di carne, respiro, sguardi, ascolto, cuore". Il via il 20 novembre con “Una relazione per un’accademia” con Tommaso Ragno. A seguire: 6 dicembre, “L’esperimento”, di e con Monica Nappo; 19 dicembre, “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”, di e con Agnese Fallongo; 27 dicembre, “Gli omini rossi e Babbo natale” con Alice Bossi e Roberto Boer; 4 gennaio, “La città che incanta” con Tony Laudadio; 23 gennaio, “Il dio dell’acqua” con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda; 2 febbraio, “Meno di due”, con Francesco Colella, Anna Bellato e Leonardo Maddalena. Il 21, 22 e 23 febbraio la rassegna musicale, novità assoluta, “Jam – Concerti Instabili”. Gli ultimi tre appuntamenti della stagione saranno: 2 marzo, “Polvere – Dialogo tra uomo e donna”, con Saverio La Ruina e Cecilia Foti; 22 marzo, “Alcesti” di Euripide, con Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti e il 12 aprile, “Stato d’assedio”, con Lino Musella.

Maurizio Baglioni