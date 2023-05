Il soprano Elena Antonini riceve il Premio Allegrini a Palazzo Gallenga

La giovane cantante lirica eugubina Elena Antonini (nella foto) riceve oggi alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri il “Premio Giuseppe Allegrini“ istituito dal giornalista Sandro per onorare la figura del padre Giuseppe e la sua passione musicale che lo portò a ricoprire il ruolo di primo bombardino in banda. Il Premio è stato creato dalla famiglia "per non interrompere – dice la motivazione – il filo rosso che lega gli amanti della cultura e della musica con i giovanili talenti, oggi avviluppati dentro mille difficoltà. A seguito della pandemia, sono per loro diminuite le opportunità di guadagno e di esibizione Un premio, dunque, che sovvenga, sebbene con gli inevitabili limiti, a questa doppia necessità". Arrivato alla terza edizione il Premio va a un nuovo talento umbro nel panorama della lirica nazionale. Elena Antonini si è diplomata in canto lirico al Conservatorio Morlacchi e fa parte dell’Accademia del Lirico Sperimentale “Belli“ di Spoleto. Tra le sue affermazioni c’è la la vittoria nel marzo 2022 al Concorso Comunità Europea per giovani cantanti lirici.