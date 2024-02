Il sindaco Mele: "Un ospedale con Perugia"

MARSCIANO – L’integrazione dell’Ospedale della Media Valle del Tevere con il Santa Maria della Misericordia di Perugia e il fare di quest’ultimo la struttura di riferimento per tutti coloro che vengono trasferiti dal pronto soccorso di Pantalla sono due obiettivi prioritari per l’amministrazione comunale. Il sindaco Francesca Mele interviene sulla discussa riorganizzazione dei servizi ospedalieri nella Media Valle del Tevere affermando che è necessario arrivare in tempi celeri alla firma del Protocollo d’intesa con l’Azienda ospedaliera di Perugia e fare del nosocomio perugino il punto di riferimento preferenziale per tutti coloro che devono essere indirizzati in altra struttura dal Pronto soccorso dell’Ospedale della Media Valle del Tevere. Del resto su questo la volontà della Giunta regionale si era già espressa positivamente oltre un anno fa.

"Questi due focus dell’azione dell’amministrazione comunale di Marsciano - afferma il primo cittadino - serviranno a migliorare ed efficientare (veramente e finalmente) i servizi ospedalieri e sanitari del nostro territorio, in piena coerenza ed attuazione con il nuovo piano sanitario dell’Umbria.Va data concretezza al tanto sbandierato percorso di potenziamento del nosocomio di Pantalla, e sarà possibile farlo anche attraverso una piena e reale integrazione con l’Ospedale di Perugia, fin qui rimasta a livello solo teorico e per la quale solleciteremo anche i Direttori Generali che dovranno ultimare e firmare tale importante convenzione fra i due Ospedali".

S.F.