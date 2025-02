Il sindaco Gemma aderisce a Forza Italia

TREVI - ll sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma, ha aderito a Forza Italia. L’ufficializzazione è arrivata alla presenza del segretario nazionale, Antonio Tajani, a cui il sindaco Gemma ha fatto visita accompagnato dal segretario regionale, Andrea Romizi, dal segretario per la provincia di Perugia, Fiammetta Modena, e dal portavoce nazionale, Raffaele Nevi. "La scelta del sindaco Gemma rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio – ha commentato Romizi – espressione di come il rinnovato progetto di FI si confermi attrattivo e centrale nello scenario politico. Ferdinando nella sua quotidiana attività amministrativa ha riavvicinato il Comune ai cittadini di Trevi, grazie all’ascolto e all’individuazione delle urgenze e dei bisogni dei cittadini". Gemma, 50 anni, professionista dipendente della Consip con maturata esperienza nel mondo aziendale, era stato eletto a sindaco di Trevi nel mese di maggio grazie ad una storica vittoria del centrodestra dopo oltre mezzo secolo di ininterrotta amministrazione di centrosinistra. Gemma si era candidato alla consultazione elettorale del 2023 alla guida della lista civica ‘Uniti per Trevi’ appoggiata dal centrodestra, anche se non era iscritto a nessun partito.