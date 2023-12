Il sindaco Bandecchi dal ministro: "Contento di non mettere la firma"

TERNI "Quello con il ministro Adolfo Urso è stato un incontro cordiale e non vado oltre", così all’Ansa il sindaco Stefano Bandecchi (foto), al termine del faccia a faccia sull’Ast con il titolare del dicastero delle Imprese, che si è svolto a Roma. "Posso aggiungere - prosegue Bandecchi - che c’è una fattiva collaborazione, ma sono anche contento che il sindaco non sia chiamato a mettere la propria firma sul documento di rilancio delle Acciaierie. Ora attendiamo la documentazione". Il ministero, con un post su X, ha parlato di "cordiale incontro, in un clima di fattiva collaborazione, tra il ministro Adolfo Urso e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi sul rilancio dell’acciaieria Ast". Il ministro, che lunedì in videocollegamento si è confrontato con la governatrice Donatella Tesei, ha assicurato che l’attesissimo accordo di programma per Ast, chiave per un investimento da un miliardo più volte annunciato da Arvedi, sarà finalmente siglato entro gennaio. Il Comune di Terni, con il vidcesindaco Riccardo Corridore, nelle scorse settimane si era detto all’oscuro dei contenuti dell’accordo.