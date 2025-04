"Il Sii cresce. Bilanci in utile e investimenti"

"La Sii si conferma solida e in continua crescita. I bilanci, in utile negli ultimi anni (solo nel 2024 oltre 3 milioni di euro), hanno permesso di pianificare investimenti strategici e avviare importanti lavori sul territorio. Questo ci consente di guardare al futuro con fiducia, continuando a offrire servizi di qualità e a sostenere lo sviluppo della comunità". Così il presidente del Servizio idrico integrato di Terni Carlo Orsini, traccia il bilancio dell’ultimo anno, in occasione dell’assemblea dei soci che si terrà mercoledì.

In tema di investimenti "la Sii – spiegano dall’azienda – ha messo in campo 20 milioni. In collaborazione con i soci operatori Asm ed Umbriadue, è stato poi avviato un importante progetto per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione, attraverso la distrettualizzazione, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di tutti i comuni della provincia di Terni gestite dalla società. Con il progetto, il cui importo totale è di 27,6 milioni di euro, ci impegniamo a garantire un servizio di qualità, ponendo ancora una volta la sostenibilità ambientale al centro delle nostre priorità. Il progetto terminerà nel 2026".

Infine "nell’ambito della riorganizzazione di tutti i servizi gestionali, c’è stato l’avvio della nuova area riservata “MySii”, per una gestione digitale e smart del Servizio Idrico Integrato. Attraverso la piattaforma, la Sii conferma il proprio impegno nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi, migliorando il tempo di risposta alle richieste dei clienti. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e semplificare il rapporto tra cittadino e servizio idrico".

"Ringrazio – ha concluso Orsini – tutti i collaboratori della Sii e il consiglio d’amministrazione che negli ultimi due anni sta lavorando in prorogatio, garantendo comunque stabilità, efficienza".