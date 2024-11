Il ritorno di ’Re Tartufo’. La Mostra prolungata conquista gli operatori

È tornata ieri in città la 43ma edizione della Mostra Mercato del tartufo e dei prodotti enogastronomici di Gubbio. Quest’anno, infatti, una delle novità introdotte è quella del prolungamento della Mostra per due ulteriori weekend oltre a quello iniziale. Una proposta accolta con entusiasmo anche dai titolari degli stand, molti dei quali hanno rinnovato la propria permanenza per questo fine settimana dopo il successo del primo; almeno per ieri, però, non si è riproposta la folla vista lo scorso weekend, trainato anche dal "Ponte di Ognissanti".

Il programma di questo secondo atto della Mostra è partito ieri alle 9:30 con l’apertura degli stand presso gli Arconi di via Baldassini e proseguito poi con uno degli appuntamenti più attesi della due giorni: lo show cooking con Anna Moroni. Un incontro partecipato in cui il volto noto della tv – soprattutto per il programma su Rai 1 "La prova del cuoco" – accompagnata dallo chef eugubino Andrea Cesari ha preparato diversi piatti locali a base ovviamente di tartufo, interagendo anche con il pubblico, al contempo curioso e goloso. La stessa Moroni ha dichiarato che è molto legata alle tradizioni eugubine, poiché ha trascorso la sua gioventù in questo territorio, in particolare a Mocaiana, dove la cuoca Costantina le ha insegnato molte ricette, tra cui l’immancabile e tradizionale friccò che la Moroni spesso cucina.

Nel pomeriggio altro show cooking con lo chef Daniele Pidone mentre la sera, alle ore 20:30, si è svolta la cena "Assaggi di storia", in cui le portate prendono spunto dalle collezioni storiche del museo coniugando storia e cultura. Oggi, dopo l’apertura degli stand e l’esibizione degli sbandieratori in Piazza Grande (ore 11), l’appuntamento è fissato per mezz’ora più tardi per la presentazione del libro "Truffle/Truffe. Una storia di grandi passioni" a cura di Lorenzo Diamantini, che unisce scienza e cultura nel segno del tartufo. Nel pomeriggio, poi, spazio a "La Petenata": un nuovo dolce creato dal pasticcere Andrea Rossi, frutto di ricerche che hanno portato alla luce tracce di antiche ricette e procedimenti, ingredienti, spunti e suggerimenti. Un prodotto unico ed espressione del nostro territorio, che sarà presentato alle ore 17 presso il Centro Servizi Santo Spirito.

Federico Minelli