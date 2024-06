Il ristorante didattico “si apre“ all’Università dei Sapori

Un “ristorante didattico“ all’Università dei Sapori. E’ l’impresa messa a segno da allievi e allieve del primo anno del percorso di Istruzione e Formazione Professionale nel settore servizi alberghieri e commerciali per under 18 che nell’arco di tre giornate hanno simulano un’impresa ristorativa e riprodotto il ciclo di attività di un ristorante in tutte le fasi, dal menu alla gestione delle prenotazioni, dalla realizzazione dei piatti in cucina al servizio. Insomma, un vero e proprio “ristorante didattico” per sperimentare in concreto quanto appreso nel corso dell’anno scolastico. Il coinvolgimento dei ragazzi ha interessato tutti i possibili aspetti di una attività ristorativa. In questa prima esperienza, i clienti sono stati dipendenti e collaboratori del polo formativo Confcommercio: ma l’obiettivo, per il prossimo anno scolastico, è di rendere disponibile questa esperienza anche a un pubblico esterno. E il 25 giugno è in arrivo un’altra “prova” per gli studenti: saranno loro, di tutte le annualità, a preparare il pranzo a cui sono invitate le famiglie.