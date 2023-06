Il rione Cassero a caccia del Pertinace ’supplente’

Cercasi ’supplente’ per il Pertinace. Luca Innocenzi, alla luce delle polemiche legate alla rissa al Campo de li Giochi nel giorno delle Prove ufficiali ha rinunciato, ma la sua posizione resta da occupare e il priore Fabio Serafini è in cerca di chi potrebbe sostituirlo. Al momento nessuna decisione, ma i contatti sarebbero fitti. I nomi che si fanno sono quelli di tre cavalieri che la Quintana conosce bene: Lorenzo Paci, che lo scorso anno ha annunciato il ritiro, Riccardo Raponi e Marco Diafaldi. Da vedere con chi si concretizzerà l’accordo per sostituire Luca Innocenzi, il campione ’azzoppato’ da questa scelta che gli impedirà così di correre la Quintana di giugno. Nonostante il cambio di cavaliere, comunque, il Cassero partirà comunque primo. Il regolamento infatti, salvo diversa decisione della Giuria di gara, non prevede penalizzazioni, ad oggi, per il Rione che dovesse decidere di cambiare cavaliere.

Così il Cassero, primo grazie alla prestazione magistrale di Innocenzi in Campo, durante le prove, resterà primo. L’ordine proseguirà con il Rione Giotti, il Rione Morlupo, il Rione Badia, il Rione Contrastanga, il Rione Pugilli, il Rione Ammanniti, il Rione La Mora, il Rione Spada e il Rione Croce Bianca. Da ieri è aperta la biglietteria per acquistare i tagliandi per assistere alla Giostra della Sfida. Il punto vendita, presso il Quintana Point, è aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00; sabato 9 giugno dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 20.00 dalle 21.00 alle 23.00; domenica 10 giugno dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 20.00.