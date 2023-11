Il resort di Antognolla: "Darà lavoro a 400 persone. E saranno tutti ’locali’"

Sarà un resort con una settantina di stanze più una ventina di residenze, quello che la Six Senses realizzerà nel complesso di Antognolla per complessivamente 200-220 persone tra ospiti del resort e delle residenze. Anche se il ceo Neil Jacobs ha spiegato che si procederà "per fasi". "Ci saranno ristoranti - ha aggiunto -, centro benessere e altri servizi. Il numero di impiegati in un resort del nostro livello è più alto rispetto a uno di fascia più bassa. È importante che la struttura diventi parte della comunità - ha sottolineato Jacobs -, che ci sia un ristorante e sia aperto a tutti. Six Senses punterà su personale locale. "Dobbiamo e vogliamo" ha spiegato il ceo. "Parliamo di 300-400 persone direttamente impiegate - ha proseguito - più ci sarà l’effetto di un prodotto così. Ci sarà lavoro per 1.200-1.300 persone tra fornitori e tutto il resto dell’indotto". "Stiamo lavorando con i manager di Antognolla già da cinque anni - ha spiegato Jacobs - e ho visto personalmente i progressi che si stanno facendo. Veramente una fantastica opportunità. Per noi ma penso anche per l’Umbria". Secondo il ceo, Six Senses "è una compagnia diversa dalle altre". "Ci piace andare dove non c’è gente - ha spiegato -, nei luoghi e nei posti che hanno il potenziale per fare qualcosa di diverso".

Jacobs ha infine sottolineato l’importanza dell’aeroporto per una struttura che punta sul turismo internazionale come Antognolla. "Ne ho già parlato con i vertici della Regione e so i progressi che stanno facendo" ha concluso. "Una buona notizia, il prestigioso resort di Antognolla in fase di ultimazione, entra ufficialmente a far parte di Six Senses, gestore alberghiero internazionale" sottolinea la presidente della Regione Donatella Tesei. Lo fa con un post su Facebook. "Un’operazione di promozione e di sviluppo per il nostro territorio che ho seguito da vicino, perché capace di rafforzare il posizionamento dell’Umbria nel mondo" aggiunge. "Me lo hanno ufficializzato - annuncia Tesei - Andrey Yakunin, presidente del cda di Antognolla resort & residences, e Neil Jacobs, ceo di Six Senses hotels resorts spas, che sono venuti a farmi visita. L’Umbria è sempre più internazionale". Six Senses, compagnia internazionale di gestione alberghiera attiva nel settore del wellness e attenta alla sostenibilità.