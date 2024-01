Il regista Wim Wenders si collega in diretta con i cinema umbri

Un evento speciale nei cinema umbri con Wim Wenders (nella foto). Domani sera alle 21, prima della proiezione, il grande regista sarà collegato in diretta video per parlare con il pubblico in sala del suo ultimo e acclamato film “Perfect Days“ in concorso al Festival di Cannes dove ha vinto con Kôji Yakusho il premio per il miglior interprete maschile. Wenders si collegherà per introdurre il film in una conversazione con il giornalista Mattia Carzaniga.

L’evento si tiene al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago, allo Zenith di Perugia , al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello ed è organizzato da Lucky Red, società di produzione e distribuzione cinematografica, "per ringraziare gli spettatori di tutta Italia che si stanno emozionando con la poesia di Perfect Days“. Il film si svolge a Tokyo e racconta la storia di un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città e descrive le sue “giornate perfette” come una quieta affermazione di dignità quotidiana.

L’elenco delle sale che aderiscono, in aggiornamento, è sul sito www.luckyred.it.