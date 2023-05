Il regista Ruspoli presenta “Amusia“ al cinema Sant’Angelo

Tornano gli incontri con gli autori al cinema Sant’Angelo di via della Viola: domani alle 21 sarà ospite in sala il giovane regista Marescotti Ruspoli per presentare al pubblico perugino il suo film d’esordio, “Amusia“ (in programmazione alle 18.30 e alle 21) interpetato da Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant e Maurizio Lombardi. Racconta la storia di Livia, una ragazza che soffre di una particolare patologia: l’amusia. Sconosciuta ai più ma scoperta dal giovane autore grazie a un libro di Oliver Sacks (l’autore del celebre Risvegli), l’amusia è una malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di comprendere, eseguire e apprezzare la musica: questa subisce infatti una distorsione sonora, provocando un disturbo uditivo, con forti conseguenze sociali ed emotive. Marescotti Ruspoli racconterà al pubblico la sua opera prima nella quale svela una visione autoriale chiara e ben definita. Appartenente alla celebre famiglia fiorentina, ha studiato cinema a Praga. Una belal occasione per conoscere un nuovo talento del cinema italiano.