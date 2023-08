Il reggae al Festival delle Nazioni Alborosie star a Città di Castello

Entra nel vivo, con un week-end ricco di appuntamenti, l’edizione 2023 del Festival delle Nazioni dedicata all’Italia, con uno sguardo alla produzione musicale e alla temperie culturale del periodo che va dalla fine dell’Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Spazio ai nuovi talenti, per cominciare: è il Trio Sheliak il vincitore del Concorso nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera, che il Festival promuove per la sesta edizione. Nella selezione finale che si è svolta giovedì pomeriggio a porte aperte nella Chiesa di San Domenico la giovanissima formazione composta da Emanuele Brilli (27 anni) al violino, Matilde Michelozzi (28 anni) al violoncello e Sergio Costa (27 anni) al pianoforte si è aggiudicata il primo premio eseguendo il Trio in la minore di Maurice Ravel.

E oggi altra tornata di concerti: alle 18 al Museo Santa Croce di Umbertide recital lirico sul Novecento italiano con il soprano Yuliya Poleshchuk, il mezzosoprano Tamari Kirakosova e il tenore Anzor Pilia, accompagnati dalla pianista Valeria Picardi, in musiche della tradizione della canzone d’autore e della romanza da camera. Alle 21 si prosegue a Montone, nella Chiesa San Francesco con il vincitore del Concorso Burri 2022: il trio di fisarmoniche “Sirius Accordion Trio“ composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo, si esibirà in “Armonici respiri“, in un programma inconsueto, tra composizioni originali e trascrizioni.

E domani riflettori puntati su uno degli eventi più attesi di questa edizione: dopo l’Aeonium Piano Trio alle 18 al Cortile di Castello Bufalini a San Giustino tra repertorio e contemporaneità, l’attenzione sarà tutta per Alborosie pronto a conquistare il pubblico del Formula Uno Disco di Città di Castello, alle 21, con i grandi successi del suo catalogo e i singoli dal nuovo album “Destiny“. Alborosie, al secolo Alberto D’Ascola, è un artista reggae italiano naturalizzato giamaicano e consacrato “Italian Reggae Ambassador“ dopo la vittoria al Reggae Sumfest, uno dei più importanti festival al mondo. Vanta successi, collaborazioni, premi e riconoscimenti in tutto il mondo. E’ cantante, scrittore, produttore e polistrumentista con uno stile basato sulle radici della musica giamaicana, mentre i suoi testi affrontano temi attuali, con un sound reggae autentico e travolgente. Con lui sul palco il fedele Shengen Clan, con cui farà ballare il pubblico delle Nazioni. Biglietti a 15 euro, online su Vivaticket.it