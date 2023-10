Il rap all’Università per Stranieri: live e workshop con Amir Issaa

L’Università per Stranieri apre le sue porte al rap con “Le giornate dedicate alla musica“ all’insegna di creatività e testi musicali, dialoghi accademici, approfondimenti e testimonianze artistiche alla ricerca di identità linguistiche e culturali. Si tratta di un nuovo ciclo di appuntamenti organizzato dal Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane dell’Ateneo per l’anno accademico 202324 che prende il via domani pomeriggi quando nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga sarà ospite alle 17 Amir Issaa (nella foto), popolare rapper italo-egiziano famoso per le sue canzoni coinvolgenti e i suoi scritti ispirati, tra cui “Scialla”, “Non sono un immigrato” e “Questa è Roma”, tra testimonianze e performance dal vivo insieme al collettivo “Rap Pirata”. Prima, alle 16 ci saranno gli interventi istituzionali del prorettore Rolando Marini, della direttrice del Dipartimento Sabrina Stroppa e degli organizzatori Roberto Dolci e Borbala Samu, docenti della Unistranieri mentre la professoressa Stefania Scaglione parlerà di “(s)barre, confini e periferie: giovani identità transnazionali e pratiche translingui al centro della scena”. Si riparte martedì con la secondo giornata, sempre a Palazzo Gallenga, dalle 9.30 alle 12.00, dedicata all’educazione e all’approfondimento di temi legati al rap e all’identità culturale. Ancora protagonista Amir Issaa che guiderà un workshop interattivo intitolato “Educazione rap – potere alle parole”, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare il potere espressivo delle parole attraverso la musica rap. Inoltre, l’esperto Aula Yahis Martari, docente di Didattica delle lingue moderne all’Università di Bologna, condividerà la sua conoscenza e le sue ricerche sulla linguistica educativa e acquisizionale, con particolare riferimento all’italiano come lingua straniera. Il suo intervento intitolato “Ehlef wallah” esplorerà il rap dei nuovi italiani in un contesto multilingue ed educativo.