Il quartetto Lyskamm domenica illumina la rassegna ’Idee Musicali’

CASTIGLIONE DEL LAGO – Per l’ottava edizione della rassegna "Idee Musicali - Percorsi" a Castiglione del Lago, dopo il successo dell’evento inaugurale dello scorso 23 febbraio, domenica 16 marzo un concerto dal titolo "Conversazioni" proposto dal "Quartetto Lyskamm", uno dei più prestigiosi del panorama musicale nazionale. L’associazione "Gli Insensati", che organizza la rassegna, porta nella Sala della Musica "Franco Marchesini" un quartetto di giovani musicisti che vanta una carriera concertistica internazionale di altissimo livello, con numerosi premi di prestigio. Il Quartetto Lyskamm, fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano, è composto da quattro musicisti italiani: Cecilia Ziano (violino), Clara Franziska Schötensack (violino), Francesca Piccioni (viola) e Giorgio Casati (violoncello). Il quartetto è stato ospite di numerose società concertistiche in Italia e in Europa. Il concerto di domenica 16, sempre con inizio alle ore 18, vedrà protagoniste le musiche dei compositori Franz Joseph Haydn e Robert Schumann.