’Il punto di rugiada’. Lucia Rossi è la star

CITTÀ DI CASTELLO – Al cinema di piazza Gioberti lunedì 5 febbraio c’era così tanto pubblico – accorso dalla vicina Lama o dalla stessa Città di Castello – per accogliere l’ultimo film di Marco Risi, "Il punto di rugiada" che ha nel cast l’attrice tifernate Lucia Rossi. Un lungo sentito applauso del pubblico ha salutato la proiezione che si è svolta alla presenza del regista Marco Risi e della stessa Lucia Rossi. Un’opera molto apprezzata dalla folta platea per il delicato equilibrio della narrazione, capace di affrontare un tema di forte attualità come quello degli anziani ospiti nelle Rsa.

Nel cast veri e propri "mostri sacri" del teatro italiano (da Eros Pagni a Massimo De Francovich, da Luigi Diberti a Maurizio Micheli,da Erika Blanc a Elena Cotta) con il loro "immenso talento recitativo dal quale c’è stato tanto e solo da imparare", ha evidenziato Lucia Rossi al momento della presentazione della pellicola.

Al centro della vicenda l’incontro-scontro tra gli anziani ospiti e due giovani condannati a un periodo di lavoro socialmente utile a Villa Bianca. "Il punto di rugiada" segna uno step fondamentale nella carriera artistica di Lucia Rossi che nel film interpreta un’infermiera, un personaggio enigmatico di trait d’union tra due mondi: un’interpretazione che l’attrice tifernate ha voluto dedicare a sua nonna. In sala, familiari e tanti amici di Lucia mentre il sindaco Luca Secondi e l’assessore Michela Botteghi hanno annunciato la disponibilità istituzionale per ulteriori iniziative culturali in collaborazione con Risi e Lucia Rossi, "due grandi artisti che fanno onore alla nostra città di cui siamo orgogliosi".