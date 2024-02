Il Psi appoggia Monni. E Scoccia lancia il suo canale whatsapp

Il Partito socialista italiano conferma che sosterrà la candidatura di Massimo Monni a sindaco di Perugia. E spiega anche il motivo per il quale ha mollato il campo largo. "Quanto al Patto avanti dobbiamo con amarezza constatare che su Perugia i metodi adottati dal Partito democratico lo hanno fatto apparire, piuttosto, un passo indietro verso logiche che nelle scorse settimane abbiamo più volte pubblicamente stigmatizzato e che non ci appartengono". Ad affermarlo sono Federico Novelli, Ursula Masciarri e Massimo Sportolari segretari regionale, provinciale e comunale del Psi. "Monni viene da lontano in virtù di una comune radice culturale e politica – spiegano i socialisti –. Già in passato ci siamo presentati insieme in occasione di altre tornate elettorali, pensiamo ad esempio alla Lista unica al Comune di Perugia nel 2019 o al sostegno allo stesso candidato a presidente della Provincia e altre. Ma oggi, soprattutto, durante i vari incontri fra le nostre delegazioni è emersa una comune valutazione sulla situazione attuale della città ed è stata riscontrata una stessa visione circa il suo futuro".

E ieri la candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, ha presentato il suo nuovo canale whathsapp dove si avranno news, approfondimenti, comunicazioni e analisi. L’attuale assessore all’Urbanistica ha aperto il canale whatsapp per comunicare in maniera diretta con i cittadini. "È un modo veloce per mantenere un rapporto diretto e immediato con i cittadini di Perugia – dice Scoccia –. Il canale è un’opportunità per seguire gli aggiornamenti riguardo alle tante iniziative che l’amministrazione svolge e porta avanti, anticipando i progetti e la visione futura per la nostra città". Nel canale verranno caricate opinioni, notizie tratte da giornali online e quotidiani, interviste, foto, video e contenuti social.

La candidata sindaco del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, ha partecipato a un incontro pubblico a Sant’Orfeto, il paese insieme a Pierantonio, più colpito dal terremoto del 2023. "È bene che le forze politiche si occupino di questa realtà, di questi drammi – ha detto – ma proprio l’ultima cosa che serve sono le polemiche politiche e la logica delle bandierine. Questo deve valere per tutti. È ciò che chiedono i cittadini, che naturalmente tornerò a incontrare nelle prossime settimane".