Il Properzio guarda al futuro. Quattro scuole in un liceo

Undici appuntamenti con "Liceale per un giorno" e due open day per orientare al meglio e per tempo la scelta per il futuro. Li offre il Liceo Properzio in vista delle prossime scadenze (entro fine gennaio le iscrizioni alla scuola superiore) con delle attività di orientamento per i ragazzi e le famiglie che volessero conoscere le quattro possibilità (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola il liceo. La ricca offerta formativa del Properzio sarà presentata nel dettaglio durante gli open day in presenza di sabato 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e di domenica 12 gennaio dalle 15 alle 18. I ragazzi con i loro accompagnatori potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito, per visitare la scuola, assistere alla presentazione del Liceo e dell’indirizzo di studio, parlare con docenti e studenti. L’accesso è su prenotazione e compilando i moduli che si troveranno online sul sito del Properzio dal 25 novembre. Tornano anche le undici giornate di "Liceale per un giorno" – in cui i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti – in scena dal 25 al 27 novembre, dal 16 al 19 dicembre e dal 13 al 16 gennaio, in orario mattutino, dalle 8.50 alle 12.50, secondo il calendario reperibile sul sito della scuola a nella pagina dedicata all’orientamento. "Si tratta di momenti importanti in cui gli alunni e anche i genitori scopriranno l’offerta didattica ed extracurricolare della scuola, lo spirito con cui si frequenta e si vivono il liceo Properzio, i suoi quattro indirizzi di studio e le varie attività, le prospettive future, di studio e lavorative, che si aprono per gli alunni qui si diplomano", sottolinea la dirigente scolastica Francesca Alunni (nella foto).