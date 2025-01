Il progetto sui graffiti medievali

GUALDO TADINO - Successo pieno per il progetto “Sulle orme di Matteo da Gualdo“ che domenica pomeriggio ha visto partecipare un pubblico quanto mai interessato, ritrovatosi nella antica chiesetta di San Rocco, nel quartiere omonimo. L’appuntamento, promosso ed organizzato in tandem con “Graffitic project“, dopo i saluti dell’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi (foto) e di Barbara Ciaberna del Lions club, ha avuto un momento centrale nell’intervento del professor Romano Cordella, grande esperto di graffiti medievali e rinascimentali. Di grande interesse anche gli interventi di Pier Paolo Trevisi sui graffiti e dell’artista Roberto Belardi sull’uso dei materiali pittorici. Matteo Bebi, curatore del progetto, ha illustrato gli affreschi di Matteo di Gualdo presenti nell’edificio sacro; ed ha ringraziato quanti hanno collaborato per l’ottima riuscita della tappa del percorso intermuseale di Matteo da Gualdo.