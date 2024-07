Il premio Oscar. Gwyneth Paltrow cucina a Reschio

LISCIANO NICCONE – Un tempo era terra di castelli, ora lo è di vip, che tra quelle antiche mura trovano pace, relax e buona cucina. Tra i più gettonati il maniero di Reschio, in Altotevere al confine con la Toscana, che ospita spesso personaggi dal nome altisonante. Ultima in ordine di tempo Gwyneth Paltrow, l’attrice americana, premio Oscar con "Shakespeare in Love", protagonista del dolce e divertente "Sliding doors", del "Talento di Mr. Ripley" insieme a Matt Damon e Jude Law, e di tanti altri film. La Paltrow è ormai una habituè a Reschio, luogo di cui lo scorso anno parlò come "uno dei miei posti preferiti sulla terra", definendo "giorni magici" la sua vacanza umbra, corredata sui social da foto gaudenti. "Le auguriamo un’altra estate indimenticabile" le risposero da Reschio, e lei non si è fatta attendere. Sono ancora i social a raccontarne il soggiorno tra le colline altotiberine, testimoniato anche in questa occasione da immagini e video. Con un’aggiunta: Paltrow stavolta ha reso edotti i followers sulle sue abilità culinarie, ragguagliandoli sulle colazioni che prepara al marito Brad Falchuck e basate sulla notissima, tradizionale torta al testo, accompagnata da salsicce ed un pò rivisitata in chiave "oltreoceano" con l’aggiunta di uova e bacon. Da ricordare come l’Altotevere sia terra di attrici ed attori da jet set, primi tra tutti il regista Terry Gilliam, ormai montonese d’adozione, e Stanley Tucci.

Pa. Ip.