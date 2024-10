Il podismo locale ricorda Eros Bastianini. La Straquasar intitolata all’atleta umbro

A poco più di un anno di distanza la Straquasar nella sua imminente edizione del 10 novembre ricorderà un podista tra i più conosciuti ed assidui dell’Umbria: il marscianese Eros Bastianini (foto), deceduto il 5 ottobre dell’anno scorso durante un allenamento. L’organizzazione della Straquasar ha intitolato a lui il premio dei “senatori”, ovvero coloro che hanno gareggiato in tutte le sette edizioni, proprio perché lo stesso Eros aveva partecipato alle cinque edizioni precedenti ed era iscritto alla sesta, dello scorso novembre. Era tesserato con la Podistica Avis Deruta, che non manca mai di ricordarlo, in ogni circostanza. Quest’anno la gara si correrà su un percorso rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, attraversando il paese di Solomeo, uno dei centri più suggestivi e curati dell’Umbria, che accoglierà il passaggio dei podisti. La gara corcianese sugli 10,8 chilometri partirà alle ore 10 dallo stesso centro commerciale, da dove quest’anno ci sarà anche la novità della Country Walk (8 km), la camminata che ricalcherà solo in parte il percorso competitivo attraversando le campagne che si affiancherà alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole.