"Il pesce di lago entri nei menù delle scuole"

MAGIONE – "Il pesce del lago Trasimeno merita di essere valorizzato in tutta la nostra regione. Alcune specie rappresentano un alimento nutriente e altamente digeribile, con basso rapporto calorico e soprattutto un altissimo contenuto proteico, quindi la vera dieta mediterranea. Ricordo, inoltre, che la pesca sulle acque del Trasimeno rappresenta una attività in grado di coniugare economia, tradizione, ambiente e che le comunità locali di pescatori sono tra le più numerose d’Italia per quanto riguarda le aree interne": lo sostiene il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, che chiede alla Giunta regionale "di attivarsi presso i Comuni per favorire l’introduzione nei menù scolastici di pietanze a base di pesce del lago Trasimeno". L’assessore alla sanità Luca Coletto ha annunciato l’intenzione di sottoporre all’approvazione del Tavolo tecnico regionale sulla sicurezza nutrizionale l’introduzione dei prodotti.