“Il Perugino per tutti“ Arte e natura in Umbria

Un percorso tra arte, natura e natura alla scoperta del divin pittore. Nel fitto cartellone per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Pietro Vannucci, debutta un suggestivo progetto turistico-culturale dalla fortissime potenzialità: è “Il Perugino per tutti“ che propone un’esperienza immersiva proprio in quel paesaggio umbro raccontato dall’artista nelle sue opere, con un itinerario in tre comuni, Foligno, Spello e Assisi, alla scoperta di quattro grandi opere d’arte del Maestro, con nove uscite in ebike e navetta. Finanziato dalla Regione con il cofinanziamento dei comuni promotori, “Il Perugino per tutti“ ha l’ambizione di diventare un percorso permanente. L’avvio sarà con una serie di iniziative gratuite dal 22 luglio al 9 settembre, attraverso nove escursioni gratuite (sei in navetta e tre in e-bike) in 3 tappe per 4 opere che sono espressione dell’intera carriera dell’artista. Ad Assisi si può ammirare “La Crocifissione“, dipinto frammentario del Perugino, sulla parte posteriore esterna della Porziuncola, all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. A Foligno c’è “Il Battesimo di Cristo“ nell’Oratorio della Nunziatella mentre Spello conserva due opere nella chiesa di Santa Maria Maggiore: “La Vergine con Bambino in trono tra San Biagio e Santa Caterina d’Alessandria“ e “Cristo in Pietà“.

Le visite in navetta (con tanto di guida turistica) partiranno da Foligno il 22 luglio e il 19 agosto, da Assisi il 28 luglio e il 25 agosto e da Spello il 18 e 26 agosto mentre le uscite in e-bike saranno da Assisi il primo settembre, da Foligno il 2 e da Spello il 9. Le città proporranno anche iniziative collaterali: il video mapping “Omnis Acquae“ a Foligno, laboratori ludici didattici, tecnologici, artistici e creativi per tutte le età ad Assisi mentre Spello presenta una guida tascabile e due concerto “Perugino Opera pop” e “Quant’è grande la bellezza “ con i Micrologus. Info e prenotazioni (obbligatoria) sul sito www.ilperuginopertutti.it

S.Coletti